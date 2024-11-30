На Алтае отправили в СИЗО директора ребцентра, где умерли трое постояльцев

В больнице с острым инфекционным гастроэнтероколитом находятся 25 человек. Пятеро – в реанимации.В Алтайском крае в субботу, 30 ноября 2024 года, по ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных в СИЗО на два месяца отправили директора реабилитационного центра "Рубикон", где от отравления умерли трое пациентов.