В Новосибирской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году отремонтируют шесть объектов дорожной сети

В частности, в регионе отремонтируют участок Ленинск-Кузнецкой трассы и мост в Ордынском районе.В 2025 году в Новосибирской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" будут отремонтированы шесть объектов дорожной опорной сети, в том числе три автомобильные дороги общей протяжённостью 30,97 км и три моста общей длиной 194,33 погонных метра.