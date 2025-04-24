АРКИ: в среднем россиянин тратит на поход в компьютерный клуб 1619 рублей

В марте 2025 года средний чек на одного гостя в компьютерном клубе по России составил 1 619 рублей. Этот показатель отражает общую динамику активно растущего рынка: по итогам 2024 года его объем достиг 26 млрд рублей, увеличившись на 13% за год.