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ЧП в Армавире: Семьдесят летчиков едва не стали жертвами покушения

ЧП в Армавире: Семьдесят летчиков едва не стали жертвами покушения

Неизвестный «доброжелатель» приготовил роскошное массовое отравление Юрий Енцов Фото: t. me/vrogov Материал комментируют: Владимир Попов Вряд ли люди, далекие от авиации, вспомнили бы про Армавирское высшее военно-авиационное Краснознаменное училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ), хотя там произошло знаковое событие в жизни данного учебного заведения — двадцатилетие годовщины одного из выпусков.

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