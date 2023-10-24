ЧП в Армавире: Семьдесят летчиков едва не стали жертвами покушения

Неизвестный «доброжелатель» приготовил роскошное массовое отравление Юрий Енцов Фото: t. me/vrogov Материал комментируют: Владимир Попов Вряд ли люди, далекие от авиации, вспомнили бы про Армавирское высшее военно-авиационное Краснознаменное училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ), хотя там произошло знаковое событие в жизни данного учебного заведения — двадцатилетие годовщины одного из выпусков.