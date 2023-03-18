Украинская компания "Старлинк" выиграла суд у компании Илона Маска SpaceX

Украинская компания "Старлинк" выиграла суд у американской компании SpaceX. Киевский хозяйственный суд отказался удовлетворять иск SpaceX, который осенью прошлого года подала в суд на "Старлинк" с требованием отказаться от прав на торговую марку.
Украинская компания "Старлинк" выиграла суд у американской компании SpaceX. Киевский хозяйственный суд отказался удовлетворять иск SpaceX, который осенью прошлого года подала в суд на "Старлинк" с требованием отказаться от прав на торговую марку.
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