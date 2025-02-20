EMEAT: закупки говядины и ее субпродуктов Россией выросли на 15% в 2024 году

Объем закупок говядины и ее субпродуктов со стороны России вырос по итогам 2024 года на 15% по сравнению с годом ранее, до 311 тонн, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение отраслевого агентства EMEAT.
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