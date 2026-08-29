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Кратковременные дожди и утренний туман. Какая погода ждет Алтайский край 30 августа

Кратковременные дожди и утренний туман. Какая погода ждет Алтайский край 30 августа

Порывы ветра могут достигать 14 м/с До +22 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

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