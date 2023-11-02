Основной инстинкт. Продолжение

Правительство одобрило законопроект, согласно которому иностранцы, заключившие браки с россиянами и россиянками, смогут получить разрешения на временное проживание не ранее чем через два года совместной жизни.
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