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Царьград

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Вода по цене нефти: кто виноват в астрономических суммах в платёжках и что делать русским жильцам

Вода по цене нефти: кто виноват в астрономических суммах в платёжках и что делать русским жильцам

Жители столичных новостроек этим летом столкнулись с аномальными платёжками за воду. Вместо привычных двух-трёх тысяч рублей — счета на 30–35 тысяч.

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