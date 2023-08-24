Первые страницы мировых СМИ. Ажиотаж, как будто упал минимум самолёт Байдена со всем G7 на борту

Во всяком случае Путину он нужен был живым - Африка подоспела, а там Пригожин позарез нужен. Поэтому Путин и отпустил Пригожина в Беларусь.

ВФ

Владимир Фердман

Всеравно в каких нибудь мемуарах вылезит подноготная или иноагенты расскажут со временем, а сейчас все будут отнекиваться