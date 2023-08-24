Первые страницы мировых СМИ. Ажиотаж, как будто упал минимум самолёт Байдена со всем G7 на борту
Просто хочу напомнить что нам готовят патриотический майдан, считайте меня параноиком, можете считать меня параноиком конечно.
Комментарии
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Во всяком случае Путину он нужен был живым - Африка подоспела, а там Пригожин позарез нужен. Поэтому Путин и отпустил Пригожина в Беларусь.
Всеравно в каких нибудь мемуарах вылезит подноготная или иноагенты расскажут со временем, а сейчас все будут отнекиваться
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