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Первые страницы мировых СМИ. Ажиотаж, как будто упал минимум самолёт Байдена со всем G7 на борту

Первые страницы мировых СМИ. Ажиотаж, как будто упал минимум самолёт Байдена со всем G7 на борту

Просто хочу напомнить что нам готовят патриотический майдан, считайте меня параноиком, можете считать меня параноиком конечно.

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Комментарии
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Владимир семин
Не верьте сплетням!
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6 час.
Галина Чужая
Во всяком случае Путину он нужен был живым - Африка подоспела, а там Пригожин позарез нужен. Поэтому Путин и отпустил Пригожина в Беларусь.
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6 час.
ВФ
Владимир Фердман
Всеравно в каких нибудь мемуарах вылезит подноготная или иноагенты расскажут со временем, а сейчас все будут отнекиваться
Ответить
34 мин.

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