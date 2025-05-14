Сводка на утро 14 мая: «карман» под Торецком, флаги РФ в Малиновке, штурм Новосергеевки

На Теткинском направлении по-прежнему продолжаются боестолкновения. По данным информационного ресурса, вчера, 13 мая, уничтожены группы пехоты, ББМ и мотопехота армии киевского режима на квадроциклах, которые делали попытки прорваться через госграницу.
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