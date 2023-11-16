Обновление Fortnite OG 27.10 (4.06) Время простоя сервера, примечания к обновлению 7-го сезона, пул добычи, изменения карты — 16 ноября 2023 г.

Epic Games выпустит первое крупное обновление для Fortnite OG — 27.10 (4.06). Здесь представлена вся информация, необходимая для последней версии, включая запланированное время простоя, примечания к ранним обновлениям и многое другое.
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