Александр Овечкин вернулся на тренировочную базу «Вашингтона»

«Вашингтон» опубликовал в социальных сетях видео приезда Овечкина, на которое ярко отреагировал защитник Тom Уилсон, выразивший восторг по поводу возвращения ветерана.
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