БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Владислав Шурыгин: В Келлоге бурлят гормоны «холодной войны»

Владислав Шурыгин: В Келлоге бурлят гормоны «холодной войны»

Кто про что, а вшивый про баню, а американский отставник про войну. Точнее, про то, что Россию надо наказать и задавить! Ещё не доехав до Стамбула, где завтра должны начаться прямые переговоры России и Украины, спецпредставитель Трампа отставной генерал Келлог разразился целым «букетом» заявлений.

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