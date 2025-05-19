Владислав Шурыгин: В Келлоге бурлят гормоны «холодной войны»

Кто про что, а вшивый про баню, а американский отставник про войну. Точнее, про то, что Россию надо наказать и задавить! Ещё не доехав до Стамбула, где завтра должны начаться прямые переговоры России и Украины, спецпредставитель Трампа отставной генерал Келлог разразился целым «букетом» заявлений.
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