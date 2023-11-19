Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Ванга, когда была ещё жива, ответила на вопрос о США: -"Какая Америка, какие Соединённые Штаты, я не вижу, нет такой ...В США окончательн...
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В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

Услышав эту новость, мы не поверили, и начали искать первоисточники, ибо мало ли кто мог что-либо написать.

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Комментарии
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Империалист циничный
Так первым и ударит. Пока пиндосские бомбы не долетят, уже побережье США будет взорвано. Вместе с городами. Не зря там наши лодки ходят. И Авангарды с Посейдонами.
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5 час.
Борис Виленский
Хвалилась синица море поджечь... Нам это, наконец,  развяжет руки. Погибнет народу много - и у нас, и в Европе, но зато не будет США... СОВСЕМ!
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4 час.
Сергей Бессонов
Ванга, когда была ещё жива, ответила на вопрос о США: -&quot;Какая Америка, какие Соединённые Штаты, я не вижу, нет такой страны&quot;.
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3 час.

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