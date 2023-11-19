В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

Империалист циничный Так первым и ударит. Пока пиндосские бомбы не долетят, уже побережье США будет взорвано. Вместе с городами. Не зря там наши лодки ходят. И Авангарды с Посейдонами.

Борис Виленский Хвалилась синица море поджечь... Нам это, наконец, развяжет руки. Погибнет народу много - и у нас, и в Европе, но зато не будет США... СОВСЕМ!