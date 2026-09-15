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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В районах Строгино и Щукино ограничили движение из-за ремонта и строительства

В районах Строгино и Щукино ограничили движение из-за ремонта и строительства

Дороги частично перекрыты в районах Строгино и Щукино. В Строгине ограничения более существенны и продлятся дольше – до апреля 2027 года.

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