В Якутии возбуждено уголовное дело о мошенничестве по поставке пиломатериалов на общую сумму порядка 23,8 млн рублей

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» поступили обращения 12 граждан и 2 юридических лиц, которые в период с августа 2021 года по май 2023 года заключили договоры на поставку пиломатериалов с 41-летним уроженцем Вилюйского района.
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