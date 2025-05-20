В Якутии возбуждено уголовное дело о мошенничестве по поставке пиломатериалов на общую сумму порядка 23,8 млн рублей

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» поступили обращения 12 граждан и 2 юридических лиц, которые в период с августа 2021 года по май 2023 года заключили договоры на поставку пиломатериалов с 41-летним уроженцем Вилюйского района.