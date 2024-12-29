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В Хорватии на выборах президента лидирует действующий глава государства Зоран Миланович

В Хорватии на выборах президента лидирует действующий глава государства Зоран Миланович

В Хорватии действующий президент Зоран Миланович лидирует на прошедших в воскресенье выборах главы государства с результатом 49,2%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики после обработки данных, поступивших с 98,65% избирательных участков.

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