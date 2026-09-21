Вице-президент США Вэнс уверен в скором урегулировании конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине. Американская сторона, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, активизировала посреднические усилия в Москве и Киеве в сентябре, продвигая трёхсторонние переговоры.
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