Земля в иллюминаторе, вирусный Бах: эксклюзивная киноподборка ждет зрителей сервиса Wink

Цифровые премьеры подготовил своим пользователям видеосервис Wink в ноябре. Подготовиться к зиме зрителям пожет подборка из захватывающих сериалов, путешествий в космосе и во времени, а также литературная классика XX века в новом прочтении, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ростелеком".