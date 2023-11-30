В Приморском крае дознавателем отдела полиции направлено в суд уголовное дело о «резиновой» квартире

Дознавателем отдела МВД России по городу Артему окончено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в фиктивной регистрации иностранцев, а также граждан Российской Федерации.
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