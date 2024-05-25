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Петербургский дневник

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Ремонт дорожного покрытия изменит маршруты автобусов и троллейбуса на набережной Макарова

Ремонт дорожного покрытия изменит маршруты автобусов и троллейбуса на набережной Макарова

Движение по набережной будет частично закрыто Как сообщает пресс-служба «Организатора перевозок», в связи с ремонтом дорожного покрытия на набережной Макарова, будет частично закрыто движение транспорта по набережной в направлении от 2-3-й линии В.

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