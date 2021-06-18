Мне стало неприятно внимание мужчин

5МИНУТКАРазвлеченияМне стало неприятно внимание мужчин Мне 35 лет и мне мерзко, когда ко мне подходят на улице или в кафе незнакомые мужчины с целью знакомства.Вернуться к статье146НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина Полевая (Бойко)Курица ты тупая с низкой самооценкой, а не почти бабуля!))) Муж скоро уйдет, это точно!Татьяна ХлусоваЧтобы муж не ушёл, надо знакомиться с другими мужчинами? Что, правда?))Танюша МилаяРадуйтесь , что подходят .! Это не навсегда ) Будьте благодарны и сами дарите тепло общения .)Татьяна ХлусоваА муж не обидится, если дарить тепло общения каждому, кто подойдёт в кафе знакомиться?))Танюша МилаяТанюш, за рамки вежливого общения не выходи, и все будет норм! А муж... только крепче любить будет , поверь!)Татьяна ХлусоваТанюша, так я же не для себя, мне просто чисто из любопытства интересно знать - почему, если дарить тепло общения каждому постороннему мужчине, муж за это только крепче любить будет, и почему тогда именно тех, кто так себя ведёт, мужчины называют всякими нехорошими словами и закатывают им сцены ревности?)))Танюша МилаяНу, ты как ребенок - почемучка )) ну, во-первых , не каждому ...а только тем , кто к тебе проявил интерес .) А во - вторых, от банального флирта женщина только женственнее становится!) И каждый муж это ценит! Если не , ревностный дурак ,конечно )Танюша МилаяТанюш, тебе если любопытно и интересно , ты пиши в личку , пообщаемся)Насырова НатальяНаденьте обручальное кольцо, оно вас защитит от нежелательных знакомств.Михаил_Если мерзко от мужских предложений познакомиться, надо вежливо и твёрдо отказаться от них. Всего-то. А думать за мужчин, пожелавших с Вами познакомиться, нет смысла :) .НинаЯвно что-то не в порядке с психикой. По логике должна была остаться равнодушной. Бесплатный совет: не ходить по "злачным местам", вызывающим раздражение, можно и на собственной кухне пообщаться с подругой. Нет проблем.СанСаныч ДемченкоVera DobryaginaДа дамочка просто на комплименты нарывается - вот типа я такая привлекательная в свои 35 лет, что ко мне в очередь стоят познакомиться. Не знаю ни одной женщины, которой было бы неприятно внимание мужской половины. Кто бы как ни прикидывался, и что бы ни говорил. И вот права Нина - нечего по кафешкам таскаться, противно внимание мужчин - сиди на кухне, любуйся на свою подругу.Марина МаксимоваОй ..да прям там. Какой женщине неприятно внимание мужчин? Не верю))Комментировать
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