У организаторов нелегальной выставки в Бийске забрали более 60 животных

Посетители контактировали с опасными зверями Изъятые из легального контактного зоопарка в Бийске животные / Фото: пресс-служба Россельхознадзора Алтайского края У организаторов передвижной выставки "Водный мир" в Бийске забрали более 60 животных, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю.