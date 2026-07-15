У организаторов нелегальной выставки в Бийске забрали более 60 животных

Посетители контактировали с опасными зверями Изъятые из легального контактного зоопарка в Бийске животные / Фото: пресс-служба Россельхознадзора Алтайского края У организаторов передвижной выставки "Водный мир" в Бийске забрали более 60 животных, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю.
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