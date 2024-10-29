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Депутаты Болхова даже не спросили: «Чей туфля?»

Депутаты Болхова даже не спросили: «Чей туфля?»

Эта фраза из комедии «Кавказская пленница» часто используется в мемах и шутках. Она родилась из сцены, когда в «Труса» – героя Георгия Вицина прилетел ботинок, под которым тот пытался скрыть от своих подельников червонец.

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