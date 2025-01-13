Я заметил, как Рождественский Ангел подчиняется теории эволюции, которую хотят запретить православные религиозные фанаты.

Оглавление Игрушка Рождественский ангел Факторы, которые привели к эволюции Рождественского Ангела. Рога у ангела и чёрта разные! Показать ещё Пока православные религиозные активисты пытаются запретить преподавание теории эволюции Дарвина в учебных заведениях, приближается Католическое Рождество.
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