Я заметил, как Рождественский Ангел подчиняется теории эволюции, которую хотят запретить православные религиозные фанаты.

Оглавление Игрушка Рождественский ангел Факторы, которые привели к эволюции Рождественского Ангела. Рога у ангела и чёрта разные! Показать ещё Пока православные религиозные активисты пытаются запретить преподавание теории эволюции Дарвина в учебных заведениях, приближается Католическое Рождество.