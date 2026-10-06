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Царьград

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AD: предупреждение России Западу по Калининграду – самое значительное событие

AD: предупреждение России Западу по Калининграду – самое значительное событие

AD назвал самым значительным событием за последнее время предупреждение, которое сделала Россия Западу из-за ситуации с Калининградом.

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