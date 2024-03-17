В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента России. Инфографика

В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. По данным telegram-канала Информационного центра правительства региона на 18:00, в них приняли участие 82,77% тюменских избирателей.
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