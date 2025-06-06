Студенты колледжа на Дмитровском шоссе завоевали «бронзу» городского конкурса

Учащиеся колледжа сферы услуг №10 приняли участие в IV городском конкурсе среди колледжей индустрии питания – «Стратегия профессионалов 2025», рассказала администрация колледжа «Студенты КСУ10 вошли в тройку лучших, заняв третье место.
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