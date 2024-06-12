Военнослужащим группировки «Центр» вручили госнаграды за освобождение Очеретино

Военнослужащим мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» вручили государственные награды за освобождение от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии