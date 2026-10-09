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Мировое обозрение

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Военный эксперт раскрыл, как уничтожение моста через Оскол парализует оборону ВСУ

Военный эксперт раскрыл, как уничтожение моста через Оскол парализует оборону ВСУ

Главное в тезисах: Удар по логистике: Уничтожение автомобильного моста через реку Оскол в районе Петровки лишает ВСУ ключевой переправы на Купянском направлении, по которой шло снабжение группировки.

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