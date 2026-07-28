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Газета.ру

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В Госдуме призвали World Gymnastics не перекладывать ответственность

В Госдуме призвали World Gymnastics не перекладывать ответственность

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) не должна перекладывать ответственность за допуск россиян на принимающие страны.

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