В Госдуме призвали World Gymnastics не перекладывать ответственность

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) не должна перекладывать ответственность за допуск россиян на принимающие страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии