Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«НАТО создаст воздушный мост с Украиной»: ВС РФ нанесли критический удар по глубоким тылам

«НАТО создаст воздушный мост с Украиной»: ВС РФ нанесли критический удар по глубоким тылам

Российская армия приступила ко второму этапу изоляции Украины от западных поставок вооружения. В ночь на 30 июля ВКС России нанесли массированный огневой удар по глубоким приграничным областям противника, в том числе, чтобы начать операцию по блокировке сухопутных логистических коридоров.

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