Завтра днём потеплеет до +17, но ночью похолодает до +10. Ветер сменит направление, а давление подрастёт.
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