Во Владимире открывается выставка памяти фотографа Чучадеева

13 августа Центральный парк культуры и отдыха Владимира станет площадкой для проведения второй посмертной экспозиции выдающегося владимирского фотографа Владимира Чучадеева, ушедшего из жизни 27 ноября 2024 года.
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