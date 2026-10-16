Российская фолк-группа Ay Yola неожиданно оказалась среди номинантов премии Grammy. Чем альбом "Урал батыр" и сингл "Айсылу" заинтересовали американских критиков? Мнение музыкального эксперта и шансы коллектива на дальнейшее продвижение в голосовании.
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