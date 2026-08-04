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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Самара» официально объявила о подписании Александра Петенева

« Самара » объявила о подписании форварда Александра Петенева (25 лет, 197 см). Большую часть карьеры Петенев провел в «Автодоре»: с 2016 по 2025 год он представлял юношескую, молодежную и основную команды саратовского клуба.

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