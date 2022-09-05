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РИА Новости: Еврокомиссия обсудит лимит цен на российский газ

РИА Новости: Еврокомиссия обсудит лимит цен на российский газ

ЕК и комитет постоянных представителей государств ЕС шестого сентября обсудят введение потолка цен на газ из РФ перед обсуждением министрами энергетики стран Евросоюза для борьбы с энергетическим кризисом и расширением антироссийских санкций.

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