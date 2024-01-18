На протяжении недели в Большой Ялте будут проходить сельхозярмарки 

С 19 по 25 января в Большой Ялте пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, купить мясо фрукты и овощи от крымских производителей жители и гости региона смогут по сниженной цене.
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