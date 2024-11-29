ВКС РФ уничтожили в Алеппо и Идлибе не менее 200 боевиков

Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и других группировок, которые перешли в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
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