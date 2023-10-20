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МИД Ирана напомнил об истечении срока действия резолюции ООН по ограничению ракетной программы страны

МИД Ирана напомнил об истечении срока действия резолюции ООН по ограничению ракетной программы страны

18 октября 2023 года истек срок действия последних ограничений ракетной программы Ирана, введенных в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

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