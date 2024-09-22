В суде заявили о деятельности Макаревича в пользу Украины

Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ нашло подтверждения того, что основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) ведет «политическую деятельность в интересах Украины».
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