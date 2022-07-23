Подкормки, которые погубят ваши огурцы. Многие их советуют использовать, я же категорически не рекомендую, имея печальный опыт

Без обеспечения огурцам полноценного питания получить богатый урожай не удастся. Но, как оказывается, далеко не все подкормки пойдут на пользу этой овощной культуре, а некоторые могут даже оказаться для нее губительными.
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