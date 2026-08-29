Собянин доложил Путину об обновлении школ в Донецке и Луганске

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает в обновлении школ Донецка и Луганск.Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении комплексной реконструкции 30 школ в Донецке и Луганске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Проспект Соколова...
- Шквал огня: у бер...
- Пароль – "Марин"....
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым