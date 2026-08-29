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Царьград

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Собянин доложил Путину об обновлении школ в Донецке и Луганске

Собянин доложил Путину об обновлении школ в Донецке и Луганске

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает в обновлении школ Донецка и Луганск.Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении комплексной реконструкции 30 школ в Донецке и Луганске.

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