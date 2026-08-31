Гончар сообщил о превращении Евросоюза в военно-политический блок

Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил, что множащиеся военные соглашения между западными странами ускоряют трансформацию Евросоюза в военно-политический блок по образцу НАТО.
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