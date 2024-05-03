В России 4 мая отмечают Проклов день, за границей День Звездных войн Елена ЗимоглядСегодня, 4 мая 2024 года, в Российской Федерации отмечается народно-церковный праздник — Проклов день, посвященный памяти дьякона, погибшего за веру.