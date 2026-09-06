Москва продолжает "угнетать" Таджикистан. Но по-новому. У России появился ещё один "дотационный субъект".
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Может пора прекратить эти аттракционы невиданной щедрости ? Что все российские школы в провинции оснащены всем необходимым, что в России все живут богато ?