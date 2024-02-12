Ткачев, Шарипзянов, Бобков, Сотишвили – лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки, определила лауреатов 22-й недели турнира.
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