Управляющего директора нижегородского офиса ВТБ отправили под домашний арест по подозрению в коррупции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля, ФедералПресс. Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста управляющему директору, начальнику отдела по развитию розничного бизнеса регионального операционного офиса «Нижегородский» одного из филиалов Банка ВТБ Антону Рябчикову.
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