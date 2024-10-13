В Москве спрогнозировали первый снег

Завтра в Москве ожидается первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном «Хельма», принесет дожди, переходящие в мокрый снег.
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